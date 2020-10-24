Теракт возле Дворца спорта: семьи погибших до сих пор не получили компенсации от государства

Родные четырех харьковчан, погибших 22 февраля 2015 года во время взрыва в колонне активистов возле Дворца спорта в Харькове, до сих пор не получили компенсации. Об этом сообщил адвокат потерпевших Олег Головков.

"Эти выплаты со стороны государства должны проводиться автоматически, потому что теракт произошел, в том числе по вине государства, органов охраны порядка. В законе о борьбе с терроризмом имеется статья об ответственности государства", - отметил адвокат.

По его словам, ни одна из семей не получила компенсаций от государства, хотя есть решение суда о выплате около 2,5 млн грн семьи одного из погибших (адвокат не назвал фамилию, сославшись на этические нормы).

"Что касается трех подозреваемых, то теперь они за пределами Украины, по списку обмена с РФ. Поэтому родные погибших пострадали дважды: они потеряли близких, а виновники, приговоренные к пожизненному заключению, не получили наказание", - подчеркнул Головков, добавив, что по просьбе родных погибших он готовит обращение к Президенту Зеленскому, "чтобы это дело не стало окончательно забытым".

Недавно суд по инициативе родных постановил объявить троих подозреваемых в розыск. "Дело приостановлено. Рассмотрение восстановят после доставки всех троих в суд", - подытожил адвокат.

Как сообщалось, 25 сентября Харьковский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора об объявлении в розыск харьковчан Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, осужденных пожизненно за кровавый теракт у Дворца спорта в Харькове, где 22 февраля 2015 года погибли четыре человека и пострадали еще девять.

По данным СБУ, Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде и за теракт должны были получить 10 тыс. долл.

28 декабря 2019 года Фрунзенский райсуд Харькова признал обвиняемых виновными в теракте и назначил наказание в виде пожизненного заключения, изменив меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. На следующий день их передали на неподконтрольные территории во время взаимного освобождения удерживаемых лиц.