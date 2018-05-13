Террорист с ножом атаковал прохожих в центре Парижа: один погиб, четверо ранены

В центре Парижа мужчина с ножом бросился на прохожих, в результате нападения один человек умер, еще четверо ранены.

Полиция застрелила злоумышленника.

Об этом пишет ВВС.

"Атаке подверглись 5 человек во 2-м округе Парижа: один пострадавший скончался, двое получили серьезные ранения, двое получили легкие ранения. Преступник мертв", - написали французские полицейские на своей странице в Твиттере.

По словам очевидцев, сразу после нападения началась паника, люди пытались спрятаться в ресторанах и кафе, расположенных на улице.

Также свидетели рассказали, что слышали крики нападавшего "Аллах Акбар".

Полиция прибыла на вызов через 5 минут. Злоумышленника ликвидировали через 9 минут после экстренного вызова, говорится в сообщении ВВС.

По словам очевидцев, после того, как полиция не смогла остановить преступника с помощью электрошокеров, прозвучали два выстрела и нападавший упал.

Позже ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Об этом сообщил близкое к террористам информационное агентство Amaq, передает Telegram канал Directorate 4.

В сообщении говорится, что нападавший был "солдатом ИГ, который откликнулся на призыв атаковать страны, входящие в коалицию против ИГ".

Французские СМИ сообщают, что нападавшим был уроженец Чечни 1997 г.р., а жертвой нападения стал 29-летний мужчина.

Президент Франции Эммануэль Макрона выразил соболезнования семье погибшего.

"Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов поздравляю смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", - написал Макрон в своем Twitter.