Террорист-смертник подорвал себя в парламенте Ирана

Террорист-смертник привел в действие пояс шахида после перестрелки в иранском парламенте, сообщает DW со ссылкой на государственный иранский телеканал Irib.

По данным СМИ, во время стрельбы в парламенте Ирана погибли семь человек, еще четыре человека находятся в заложниках.

В среду неизвестные начали перестрелку с охраной в здании иранского парламента, террористов было четверо. После нападения парламент был заблокирован на вход и выход для журналистов и депутатов. СМИ также сообщили, что террористы стреляли по прохожим.

Один из нападающих был задержан.

В этот же день, в Тегеране произошла вторая перестрелка в мавзолее Имама Хомейни, который находится к югу от иранской столицы Тегерана. Неизвестные начали стрелять по людям.

По данным СМИ, нападение на мавзолей совершили трое человек, один из них террористов подорвал себя. Отмечается, что смертником оказалась женщина.