 

Торговал кокаином: мужчине грозит до 8 лет тюрьмы

10 июля 2019 г. 10:46
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Ленинский районный суд избрал для 33-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в наркосбыте, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в сумме более 70 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в рамках уголовного производства было проведено две оперативные закупки, во время которых мужчина сбыл два пакета с кокаином. За каждую «дозу» наркоделец брал больше 5 тысяч гривен.

Так, во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли пакет с белым веществом общим весом около 1 г - 5-7 «доз», а также пакет с веществом растительного происхождения, устройства для употребления наркотиков, электронные весы и тому подобное. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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