Торговали продуктами, что предназначались для осужденных: руководство колоний пойдет под суд

В суд направлено обвинительное заключение в отношении членов организованной преступной группы, в которую входили лица из числа руководства госучреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, расположенных в Харьковской области, а также гражданское лицо. Об этом сообщили в ГБР.

Следствием установлено, что должностные лица колоний списывали продукты питания для осужденных (мясо и замороженную рыбу), закупленные Министерством юстиции, и продавали их оптовыми партиями с территории исправительных колоний Харькова через гражданских посредников.

Вследствие преступных действий государственному бюджету Украины нанесен ущерб почти 250 000 гривен.

Таким образом, двое должностных лиц исправительных учреждений и гражданское лицо обвиняются в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением совершенном организованной группой (ч.ч. 3, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Другой чиновник колонии обвиняется в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.