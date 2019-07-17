Торговца наркотиками приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией

Приговором Орджоникидзевского райсуда 34-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении каннабиса с целью сбыта.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, во время обыска дома у мужчины обнаружили и изъяли 24 полимерных пакета с каннабисом общим весом более 270 г. Наркотики были взвешены и расфасованы для продажи. Кроме того, в доме злоумышленника нашли также пакет, в котором хранилось еще около 90 г каннабиса.



Стоит отметить, что осужденный мужчина уже имел судимость за наркопреступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. За «старое» он взялся еще с непогашенной судимостью.

Наркодельца приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.