 

Торговца наркотиками приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией

17 июля 2019 г. 11:39

Приговором Орджоникидзевского райсуда 34-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении каннабиса с целью сбыта.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, во время обыска дома у мужчины обнаружили и изъяли 24 полимерных пакета с каннабисом общим весом более 270 г. Наркотики были взвешены и расфасованы для продажи. Кроме того, в доме злоумышленника нашли также пакет, в котором хранилось еще около 90 г каннабиса.
 
Стоит отметить, что осужденный мужчина уже имел судимость за наркопреступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. За «старое» он взялся еще с непогашенной судимостью.

Наркодельца приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

 

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