Трагедия на Харьковщине: ротвейлер загрыз ребенка

Сообщение о трагедии в селе Песчанка поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции 12 февраля около 16:00. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехали руководство ГУНП в Харьковской области, работники отдела ювенальной превенции областного главка, следственно-оперативная группа местной полиции.

Полицейские предварительно установили, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшая на место, спасти ребенка не удалось.