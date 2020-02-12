Трагедия на Харьковщине: ротвейлер загрыз ребенка

Сообщение о трагедии в селе Песчанка поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции 12 февраля около 16:00. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехали руководство ГУНП в Харьковской области, работники отдела ювенальной превенции областного главка, следственно-оперативная группа местной полиции.
Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшая на место, спасти ребенка не удалось.
По словам родных мальчика, пса семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.