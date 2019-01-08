Трагедия на Харьковщине. В огне погибли мать с ребенком

На Харьковщине пожар унес жизни 17-летней женщины и ее 4-х месячного сына. Горело в Купянске накануне ночью. К месту происшествия выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах - это 10 спасателей. На момент их прибытия пламя бушевало в двух комнатах, горели деревянные конструкции перекрытия и кровли на общей площади около 100 кв.м.

Игорь Лупандин, пом. нач ГУ ГСЧС в Харьк обл.

Очаг пожежі знаходився біля печі там, де стояла кровать та ліжко дитини. Там де знаходилася жінка 2001 року народження і її дитина, 4-місячний син. Чоловік був в іншій кімнаті. попередньо, це порушення правил пожежної безпеки при використанні печі на твердому паливі

По предварительным данным следствия, во время пожара на месте находился еще и 24-летний владелец дома, который является мужем и отцом погибших. Он почувствовал запах дыма и выбежал на улицу в поисках помощи. Женщина с ребенком остались в доме и погибли. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Еще один пожар вспыхнул накануне в административном корпусе санатория «Берминводы», что в селе Березовское, Дергачевского района, рассказали чрезвычайники. По прибытию к месту пожара было установлено, что горит первый этаж 6-ти этажного здания. Также существовала угроза распространения пламени на второй этаж, добавили пожарные

Игорь Лупандин, пом. нач ГУ ГСЧС в Харьк обл.

На першому поверсі, там де знаходився очаг пожежі, горіли меблі та інші матеріали, які там знаходились. На місці події працює оперативно-слідча група, яку очолюють правоохоронці органи, задіяні наші фахівці

Площадь пожара составила около 350 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации огня было задействовано 9 единиц основной и специальной техники, а также 50 пожарных. По предварительной версии, причиной возгорания является человеческий фактор, то есть неосторожное обращение с огнем.