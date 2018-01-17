Трагедия в центре Харькова: на Мироносицкой найдены окровавленные тела мужчины и женщины

17 января 2018 г. 19:23
Автор: Лариса Говина
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Сообщение о том, что в центре Харькова, возле одного из домов по улице Мироносицкой лежит окровавленное тело мужчины, полицейские получили от местных жителей – трагедия произошла около 3 часов дня.

За попередньою інформацією чоловік вистрибнув із квартири на 4-му поверсі. Пізніше правоохоронці знайшли у приміщенні ще одне тіло.

Соседи рассказывают, мужчина жил в этом доме всего несколько месяцев,  был не очень общительный, разговаривал в основном на английском и норвежском языках. Вместе с ним также часто видели мужчину и женщину пожилого возраста, скандалов ранее не слышали, подозрительные звуки разносились из квартиры только в день трагедии.

Петр Петренко, житель дома по ул. Мироносицкой:

Вот их втроем я видел. Он, его отец, судя по всему, такой с бородой, высокий, светлый и еще какая-то женщина, то ли мать, то ли еще кто-то. Я слышал шумы сегодня, вот до того, как он упал. Что-то шумело, как-будто об стену кого-то волокли, сначала я думал, что это собака, потом мама пришла, сказала, что упал человек сверху и все такое.

Вскоре в полиции сообщили, погибший – гражданин Норвегии, квартиру арендовал в том же доме, рядом с которым нашли его тело. Женщина, найденная правоохранителями в помещении – харьковчанка.

Александр Коцар, нач. Киевского отдела полиции г. Харькова:

Встановили власника даної квратири, після чого за його дозволу проникли до даної квартири, де в одній із кімнат під час огляду даної квартири було виявлено труп невстановленої жінки з ножовими пораненнями. На разі відкрито кримінальне провадження за статею 115, Кримінального Кодексу України.

В данный момент устанавливают все обстоятельства трагедии в центре Харькова.

Видео: 

На ул. Мироносицкой произошло убийство и самоубийство.17.1.18

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