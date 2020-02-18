Трагедия в Лозовой: спасенный мальчик рассказал о случившемся (видео)

18 февраля 2020 г. 13:00
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17 февраля в Лозовой под лед в ставок провалились три подростка, два из них погибли, выживший мальчик рассказал о подробностях случившегося. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале "Веха". 

12-летний Никита рассказал, что они с Акимом и Димой гуляли в парке, когда Дима предложил прогуляться по льду ставка. 

По словам мальчика, раньше они неоднократно ходили по этому льду и были уверены, что покров ставка прочный. 

Когда Дима подошел к краю водоема, лед начал трескаться, парень упал в образовавшуюся прорубь и стал звать на помощь друзей, которые были с ним. 

Никита вспоминает, что они с Акимом пытались вытащить Диму, но в итоге лед под ними сломался и они втроем оказались в ловушке. 

По словам Никиты, его товарищи запаниковали, тогда как он остался спокоен. Возможно, это и спасло жизнь мальчику. 

 

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