Пожар в Одесской психиатрической больнице: количество жертв возросло

12 июня 2019 г. 9:15
Источник: 112.ua
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Количество погибших из-за пожара в Одесской психиатрической больнице достигло семи человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

По данным ведомства, один человек из числа госпитализированных умер в больнице вчера, 11 июня.

Кроме того, 12 июня объявлено траурным днем в Одесской области в связи с гибелью людей в областном медицинском центре психического здоровья на Воробьева.

О пожаре в Одесской психиатрической больнице № 1 стало известно поздно вечером, 10 июня. В полиции считают, что поджог не был причиной происшествия.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману расследовать обстоятельства случившегося. 

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