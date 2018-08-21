Трагедия в Основянском районе. Пламя унесло жизнь человека

Запах гари, обгоревшие домашние вещи и выбитое окно - все это напоминает соседям о страшном пожаре, который накануне унес человеческую жизнь. В огне погибла пенсионерка. Наталья живет в квартире напротив. Женщина говорит, что иногда ухаживала за старушкой, Погибшая в последнее время имела проблемы со здоровьем. И добавляет, что когда прибыли спасатели, ей показалось, что она еще слышала стук в стену

Наталья

Прибежала девочка со второго этажа, говорит, позвонила нам, постучалась по соседям говорит, что дым идет . Эта женщина, я ходила ухаживала за ней. Я побежала за ключами, она говорит, что у меня ключи забрали. нее был еще немножко дым, потом уже начало гореть, она еще стучала там в комнате, она не ходячая, она после инсульта. Ноги страшное было, вообще она не ходила. И видимо спичками что-то спалила, что загорелся матрац

Нина также знала погибшую. Ночной пожар испугал женщину не на шутку. Она проснулась посреди ночи, так как почувствовала запах гари

Нина

Половина третьего ночи мы проснулись, был отрыт балкон и было все в дыму. Я потом смотрю, оттуда валит дым аж до самого потолка. Приехали пожарники, выбивали окна. Потом говорят, дверь выбита, подъехала скорая и все люди посбегались вы ж понимаете, что такое пожар

Загорелось в Основянском районе города. Сообщение о пожаре поступило спасателям в половине третьего ночи. Из него стало известно, что из окна квартиры на первом этаже жилой пятиэтажки валит густой дым. К месту происшествия отправились 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин., пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

По приезду было установлено, что войти в квартиру не было возможности через входные двери, через окно наши пожарные проникли в квартиру. Площадь пожара составляла 8 кв.м. Там было не очень сильное горение , а уже больше тление происходило домашних вещей. Это и постельные принадлежности, и вещи домашние

Причина возникновения пожара устанавливается, добавил мужчина. Одной из версий является неисправность электропроводки.