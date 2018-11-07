Трагедия в Солоницевке. Двое пешеходов погибли под колесами Лексуса

Игоря и Константина здесь знали почти все. Оба родились и выросли в Солоницевке. В последнее время мужчины еще и дружили. Оба они погибли под колесами Лексуса прямо на пешеходном переходе посреди поселка.

Анна, жительница поселка Солоницевка

Здесь они росли и выросли. Вот этот, что 43, тогда ходили дети в семь лет в школу, он в шесть пошел, взялся с братом за ручки и вдвоем пошли в один класс. Жалко ужасно…

Трагедия произошла накануне в половине седьмого вечера. 43-летний водитель автомобиля «Lexus» сбил 31 летнего Константина и 43-летнего Игоря. От полученных травм пострадавшие погибли на месте. Также, рассказывают свидетели происшествия, водитель иномарки значительно превысил допустимую скорость, и ехал, по их подсчетам, гораздо быстрее 100 км в час. А уже после столкновения пытался скрутить номерные знаки с автомобиля.

Николай, житель поселка Солоницевка

При 60-ти км он бы не убил их двоих сразу и не размазал бы тут, шо здесь один лежал на повороте, 50 метров он пролетел . Это когда человек при ударе разувается – это труп, своего рода водительская закономерность. И тут мозги не размазаны … пассажирка этого лексуса вступила в мозги…

Эта ситуация очередной раз всколыхнула местных жителей. Они говорят, Сумская трасса, которая пересекает поселок, вообще не оборудована светофорами. А теперь, когда дорогу отремонтировали, водители гонят, забывая все правила дорожного движения, говорят люди. О возможной трагедии здесь, на другом пешеходном переходе, что на въезде в поселок, люди предупреждали еще накануне. В выходные они устроили здесь пикет, чтобы привлечь внимание к опасному месту и требовали установить здесь светофор

Мащенко Дмитрий, активист

Люди страдают, здесь школа, водители не видят из-за неправильной остановки автобусов, автобусы останавливаются в положенном месте и, получается, им приходится обходить автобусы не сзади, а спереди

По всей Солоницевке существуют подобные пункты сбора подписей. Например, в этом, с девяти до 11 утра уже собрали 29, а по всему поселку с выходных до сих пор почти 800. Люди требуют от облавтодора установить хотя бы 4 светофора возле школ и детских садов, чтобы обезопасить детей. Местная власть поддерживает эти намерения, там объясняют, что дорога не на балансе поселка, и установить необходимые средства регулирования можно только благодаря программе софинансирования.

Василий Шабатько, Солоницевский поселковый голова

У мене сподівань на службу автомобільних доріг у Харківській області немає, що вони виділять якісь кошти, тільки на району раду районної Державної адміністрації і на обласну раду

Впрочем, сегодня там комментариев относительно ситуации на этом участке дороги получить не удалось. Между тем в соцсетях появилась информация, что за рулем Lexus находился предприниматель, торгующий рассады и деревьями.

И уже после трагедии, 6 ноября, исполком Роганского сельсовета заключил с бизнесменом договор на 16 000 гривен. А месяц назад коммерсант выиграл тендер КП" Харьковзеленстрой "на поставку семисотвосьмидесятидесятишести единиц рассады. К тому же предприниматель получил четыре контракта в Дергачах на общую сумму в 400 000 гривен.

По результатам экспертизы виновник ДТП оказался трезвым, сообщили правоохранители. Сведения об аварии следователями внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до трех лет.