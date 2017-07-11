Трамп не пошел ни на какие уступки Владимиру Путину - Rzeczpospolita

Американский президент, похоже, не сделал опасных уступок российскому лидеру.

Большое количество вежливых жестов сопровождали первую встречу президентов США и России в Гамбурге на полях саммита G20. Но все указывает на то, что Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки Владимиру Путину, которые бы беспокоили страны Центрально-Восточной Европы.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет обозреватель Ежи Хащинский. Он замечает, что не осталось и следа от планов построения "нового мира", о которых во время избирательной кампании говорил Трамп. Планов, которые были связаны с созданием новых так называемых "сфер влияния", такого себе нового Ялтинского соглашения.

Несколько месяцев назад в Польше и других странах Центрально-Восточной Европы боялись, что в обмен на помощь России в войне против "Исламского государства" в Сирии Трамп позволит Кремлю взять под контроль Украину, что дело дойдет до большой "геополитической сделки". Но во время встречи в пятницу об Украине упомянули лишь вскользь. Путин понимал, что он мало на что может надеяться во время встречи в Гамбурге. А как раз перед ней он узнал, что Вашингтон назначил специального представителя по делам Украины. Им стал Курт Волкер - дипломат, который занимает жесткую позицию в отношении России и имеет тесные связи с влиятельным республиканцем Джоном МакКейном, который много делает для сохранения американской поддержки суверенитета Украины.

В вопросе Сирии тоже дело не дошло до реализации давних планов. Трамп и Путин договорились об отводе оружия в западных регионах Сирии. Там продолжаются бои между армией союзника Кремля Башара Асада и отрядами оппозиции, которых поддерживает Запад и среди которых есть и радикалы, но не такие, как террористы "Исламского государства". Собственно, помощь России для победы над террористами больше не нужна. В Сирии главной наземной силой стали отряды курдов, а в Ираке - официальная армия. И они вот-вот разобьют последние силы ИГИЛ в городах Ракка и Мосул. Вдобавок в Америке не видят никакой возможности для политического будущего семьи диктатора Башара Асада.

Обозреватель замечает, что о встрече Трампа и Путина пока известно лишь то, что сказали Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Именно поэтому в оценках этой встречи так часто употребляются выражения типа "возможно" и "все указывает на то, что...". Американский президент неоднократно вызывал перепады настроений в Центрально-Восточной Европе. Но на этот раз в регионе царит оптимизм.

