Трамп встретится с Порошенко в США

Президент Петр Порошенко проведет встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом 21 сентября в ходе визита в США для участия в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил советник Трампа Герберт Макмастер на брифинге в Белом доме.

"В четверг президент встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины", - сказал он.

Макмастер добавил, что последние две страны пережили прямые атаки на свой суверенитет.

Эту информацию подтвердил также пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"В четверг, 21 сентября, во время участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с президентом США.