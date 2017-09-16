Трамп встретится с Порошенко в США

16 сентября 2017 г. 16:08
Источник: Українські новини
41 просмотр

Президент Петр Порошенко проведет встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом 21 сентября в ходе визита в США для участия в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил советник Трампа Герберт Макмастер на брифинге в Белом доме.

"В четверг президент встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины", - сказал он.

Макмастер добавил, что последние две страны пережили прямые атаки на свой суверенитет.

Эту информацию подтвердил также пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"В четверг, 21 сентября, во время участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с президентом США.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.