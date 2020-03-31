Трамвай и грузовик не поделили перекресток на Салтовке

Сегодня на пересечении улиц академика Павлова и Валентиновской столкнулись грузовой автомобиль Hania и трамвай 27 маршрута.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, госпитализация ни водителям, ни пассажирам трамвая не потребовалась.

По данным полиции, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, а именно - пункт 16.7 ПДД Украины, в результате чего произошло столкновение.

На водителя грузового авто патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП

Видео последствий столкновения был опубликовано в соцсетях.