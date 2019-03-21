Трамвай сбил пенсионера – ДТП на улице Жилярди

21 марта 2019 г. 19:33
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Сегодня в 17-25 в районе пересечения улиц Жилярди и Сидора Ковпака под колеса трамвая 27 маршрута попал пожилой мужчина. 

Об аварии сообщают в соцсетях. С места ДТП пострадавшего забирала "скорая".

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд на пешехода произошел на трамвайной остановке. Предварительно установлено, что мужчина вышел из трамвая, обходя его сзади по рельсам, попал под вагон другого трамвая. 

В результате 74-летний пострадавший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами тела. 

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале заявлений и сообщений Киевского ОП. 

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