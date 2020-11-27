Требовал деньги и угрожал ножом: подростка подозревают в разбойном нападении на 11-летнего мальчика под Харьковом

Правоохранители подозревают 14-летнего подростка в разбойном нападении под Харьковом.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 14-летнему парню сообщено о подозрении по факту разбоя (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 11 ноября на территории одного из детских площадок в пгт. Песочин 14-летний парень подошел к 11-летнему мальчику и потребовал деньги, приставив к его лицу нож-бабочку.

Не получив денег, злоумышленник толкнул потерпевшего и стал выгонять его с площадки, сопровождая это нецензурной бранью.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подростку в виде домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.