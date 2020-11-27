Требовал деньги и угрожал ножом: подростка подозревают в разбойном нападении на 11-летнего мальчика под Харьковом

27 ноября 2020 г. 17:22
1 просмотр

Правоохранители подозревают 14-летнего подростка в разбойном нападении под Харьковом.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 14-летнему парню сообщено о подозрении по факту разбоя (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 11 ноября на территории одного из детских площадок в пгт. Песочин 14-летний парень подошел к 11-летнему мальчику и потребовал деньги, приставив к его лицу нож-бабочку. 

Не получив денег, злоумышленник толкнул потерпевшего и стал выгонять его с площадки, сопровождая это нецензурной бранью.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подростку в виде домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53