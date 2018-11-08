Четыре авто и троллейбус не разминулись на Сумской

Сегодня около 15-30 в районе пересечения улиц Сумской и Олеся Гончара столкнулись автомобили Lexus NX 230, Nissan Tiida, Peugeot 301 и, как сообщают проезжавшие на этом участке Сумской водители, кроссовер зацепил проезжавший троллейбус.

Об аварии сообщают в соцсетях.В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что прибывший на место экипаж оформлял ДТП с участием четырех автомобилей: Lexus, Peugeot, Nissan и Volkswagen.

Пострадавших нет. Выяснять, кто спровоцировал столкновение, будут в отделе дознания УПП Харьковской области.