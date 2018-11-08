Четыре авто и троллейбус не разминулись на Сумской

08 ноября 2018 г. 16:38
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Сегодня около 15-30 в районе пересечения улиц Сумской и Олеся Гончара столкнулись автомобили Lexus NX 230, Nissan Tiida, Peugeot 301 и, как сообщают проезжавшие на этом участке Сумской водители, кроссовер зацепил проезжавший троллейбус. 

Об аварии сообщают в соцсетях.В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что прибывший на место экипаж оформлял ДТП с участием четырех автомобилей: Lexus, Peugeot,  Nissan и Volkswagen. 

Пострадавших нет. Выяснять, кто спровоцировал столкновение, будут в отделе дознания УПП Харьковской области. 

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