Три человека погибли в столкновении ВАЗ и Lexus под Волчанском

19 августа 2018 г. 19:39
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Сегодня в 15-00 в районе села Песчаное Волчанского района на трассе Харьков-Волчанск столкнулись автомобили ВАЗ и Lexus. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, от полученных травм 77-летний водитель ВАЗ и его 63-летняя пассажирка погибли на месте, 74-летняя женщина-пассажир этого же авто скончалась в карете скорой помощи. 

64-летний водитель Lexus получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. 

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции. Обстоятельства устанавливаются. 

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