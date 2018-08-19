Три человека погибли в столкновении ВАЗ и Lexus под Волчанском

Сегодня в 15-00 в районе села Песчаное Волчанского района на трассе Харьков-Волчанск столкнулись автомобили ВАЗ и Lexus.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, от полученных травм 77-летний водитель ВАЗ и его 63-летняя пассажирка погибли на месте, 74-летняя женщина-пассажир этого же авто скончалась в карете скорой помощи.

64-летний водитель Lexus получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции. Обстоятельства устанавливаются.