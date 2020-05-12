Три человека пострадали в аварии на Мерефянской трассе

Сегодня утром в 06:30 на трассе Мерефа-Змиев в районе поселка Погорелое столкнулись ВАЗ 2101 и ИЖ-21175: травмы получили три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, в результате ДТП один из пострадавших оказался зажат в салоне поврежденного авто.

Сотрудники прибывшей на место ДТП 49 части ГСЧС деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. По информации пресс-службы ХОГА, трое госпитализированных с места аварии - в тяжелом состоянии, идут операции.

Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.