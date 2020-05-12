Три человека пострадали в аварии на Мерефянской трассе

12 мая 2020 г. 12:12
149 просмотров

Сегодня утром в 06:30 на трассе Мерефа-Змиев в районе поселка Погорелое столкнулись ВАЗ 2101 и ИЖ-21175: травмы получили три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, в результате ДТП один из пострадавших оказался зажат в салоне поврежденного авто.

Сотрудники прибывшей на место ДТП 49 части ГСЧС деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. По информации пресс-службы ХОГА, трое госпитализированных с места аварии - в тяжелом состоянии, идут операции.

Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53