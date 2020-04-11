Трое погибших, четверо пострадавших: подробности ДТП с участием «скорой» на окружной

ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибли три человека, произошло в пятницу около 22:00. На 5-м километре окружной дороги, в районе табачной фабрики, столкнулись «скорая» (УАЗ) и Деу Ланос.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что автомобиль Деу (водитель – 27-летняя женщина), двигавшийся со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной медиков.

Водитель Деу и ее 33-летний спутник, а также 55-летний водитель «скорой» скончались на месте. 33-летний пациент скорой помощи, 38-ми и 48-летний санитары, а также 40-летний фельдшер доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Осмотр места происшествия продолжается.