Трое погибших, четверо пострадавших: подробности ДТП с участием «скорой» на окружной

11 апреля 2020 г. 1:28
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ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибли три человека, произошло в пятницу около 22:00. На 5-м километре окружной дороги, в районе табачной фабрики, столкнулись «скорая» (УАЗ) и Деу Ланос.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что автомобиль Деу (водитель – 27-летняя женщина), двигавшийся со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной медиков.

Водитель Деу и ее 33-летний спутник, а также 55-летний водитель «скорой» скончались на месте. 33-летний пациент скорой помощи, 38-ми и 48-летний санитары, а также 40-летний фельдшер доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.   

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Осмотр места происшествия продолжается.

 

 

 

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