Троих пострадавших при взрывах в Балаклее везут в Харьков, - Забашта

Троих пострадавших при взрыве на арсенале в Балаклее доставляют в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи, одного госпитализировали в больницу Балаклеи.

Об этом сообщил главный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, который сейчас находится в Балаклее на месте событий.

По информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, по информации пресс-службы Генштаба ВСУ, сегодня в Балаклее военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, во время которой произошел взрыв.

Как сообщалось, двое саперов погибли от ранений, несовместимых с жизнью, четверо - пострадали.