Троллейбус протаранил остановку на Сумской: подробности ДТП в центре города

Троллейбус протаранил стеклянную остановку в центре города около двух часов дня. Люди, которые оказались рядом с местом ДТП, рассказывают, в тот момент там находилось около десятка горожан, которые ждали транспорт.

Ирина Толстая:

Я находилась в данный момент в магазине, возле двери. Услышала очень громкий стук, когда вышла с магазина, увидела, что троллейбус ударился в остановку, на остановке сидело очень много людей, стояло, сидело. Люди были очень перепуганные, одна девушка поранила ногу, у неё текла кровь с ноги и мужчина снял футболку, на нем были осколки.

Правоохранители подчеркивают, за медицинской помощью пока никто не обращался. Водитель троллейбуса, который курсирует по маршруту номер 2, говорят в полиции, место ДТП покинул, объяснив тем, что не хотел создавать пробку на Сумской.

Сергей Ивахненко, старший лейтенант полиции:

Осуществлял высадку-посадку пассажиров и при этом осуществил наезд на препятствие, то есть на остановку общественного транспорта, в последствии уехал отсюда с места. Поехал, дабы не создавать здесь пробку и тому подобное. Уже на месте представитель депо, представитель собственника остановки, все в курсе, сейчас будем разбираться и составлять соотвествующий админматериал.

На месте аварии копы составили административный протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения". По данным полиции, водитель не учел ситуацию на дороге, не справился с управлением, поэтому въехал в остановку общественного транспорта. Кто именно будет возмещать убытки и заниматься ремонтом стеклянного сооружения, представители депо и балансодержателя остановки решат уже в суде, отметили правоохранители.