Троллейбус протаранил остановку на Сумской: подробности ДТП в центре города

04 сентября 2018 г. 18:46
Автор: Лиза Василенко
258 просмотров

Троллейбус протаранил стеклянную остановку в центре города около двух часов дня. Люди, которые оказались рядом с местом ДТП, рассказывают, в тот момент там находилось около десятка горожан, которые ждали транспорт.

Ирина Толстая:

Я находилась в данный момент в магазине, возле двери. Услышала очень громкий стук, когда вышла с магазина, увидела, что троллейбус ударился в остановку, на остановке сидело очень много людей, стояло, сидело. Люди были очень перепуганные, одна девушка поранила ногу, у неё текла кровь с ноги и мужчина снял футболку, на нем были осколки.

Правоохранители подчеркивают, за медицинской помощью пока никто не обращался. Водитель троллейбуса, который курсирует по маршруту номер 2, говорят в полиции, место ДТП покинул, объяснив тем, что не хотел создавать пробку на Сумской.

Сергей Ивахненко, старший лейтенант полиции:

Осуществлял высадку-посадку пассажиров и при этом осуществил наезд на препятствие, то есть на остановку общественного транспорта, в последствии уехал отсюда с места. Поехал, дабы не создавать здесь пробку и тому подобное. Уже на месте представитель депо, представитель собственника остановки, все в курсе, сейчас будем разбираться и составлять соотвествующий админматериал.

На месте аварии копы составили административный протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения". По данным полиции, водитель не учел ситуацию на дороге, не справился с управлением, поэтому въехал в остановку общественного транспорта. Кто именно будет возмещать убытки и заниматься ремонтом стеклянного сооружения, представители депо и балансодержателя остановки решат уже в суде, отметили правоохранители.

Видео: 

Троллейбус протаранил остановку на Сумской: подробности ДТП в центре города - 04.09.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.