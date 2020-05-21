Тропический шторм в Индии: десятки погибших, тысячи домов разрушены

Тропический циклон "Амфан" обрушился на восточную Индию и Бангладеш. Стихия разрушила тысячи зданий, погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает Aljazeera.

Основной удар принял на себя восточно-индийский штат Западная Бенгалия. Главный министр штата Мамата Банерджи сказал, что циклон забрал жизни минимум 12 человек, два района штата были практически полностью разрушены.

"Район за районом был опустошен. Коммуникации разрушены", - сказал Банерджи, добавив, что государственные власти недооценили жестокость шторма.

Сообщается, что сила ветра достигала 170 км/час. Стихия крушила деревья, электрические опоры, стены и крыши домов.

В соседней Бангладеш сообщили о 8 погибших, среди них - пятилетний мальчик и 75-летний мужчина.

Полностью оценить ущерб власти пока не могут. Отмечается, что наиболее тревожной остается ситуация в Сундарбане - крупнейшем в мире регионе мангровых лесов, известном также популяцией находящихся под угрозой исчезновения бенгальских тигров. Объект внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"У нас до сих пор нет точной картины ущерба. Мы особенно обеспокоены некоторыми дикими животными. Их могло смыть во время шторма во время прилива", - отмечают власти.

Как рассказал младший министр по борьбе со стихийными бедствиями Бангладеш Энамур Рахман, в ожидании циклона власти эвакуировали около 2,4 млн человек. Восточно-индийские штаты Западная Бенгалия и Одиша эвакуировали более 650 тыс. человек.

Бенгальский залив ежегодно подвергается атакам циклонов. "Амфан" был первым "суперциклоном", образовавшимся над заливом с 1999 года. Последний раз аналогичный шторм в индийском штате Одиша забрал жизни почти 10 тыс. человек. С тех пор на протяжение 8 лет от тайфунов, торнадо и наводнений в Бангладеш погибли 139 тыс. человек.

О приближающемся к берегам Индии и Бангладеш циклоне "Амфан" сообщалось два дня назад. Климатологи называли шторм одним из сильнейших за десятилетие. При этом изначально ожидалось, что порывы ветра будут достигать 240 км/ч с увеличением до 265 км/ч.

Напомним, несколько лет назад на побережье Бангладеш обрушился тропический циклон "Роану", тогда погибли шесть человек. До этого шторм вызвал крупнейшее за 25 лет наводнение на Шри-Ланке и разрушительные оползни.