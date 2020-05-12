Тройная авария с пострадавшими и погоня по ночному Харькову: за выходные патрульные составили почти полторы тысячи протоколов за нарушение ПДД

Жуткая авария произошла сегодня утром на автодороге "Мерефа-Змиев" возле села Погорелое Змиевского района. Там не поделили дорогу автомобили ИЖ и ВАЗ. В результате ДТП травмировались трое мужчин. Ушибы различной степени тяжести получили 66-летний водитель автомобиля ИЖ, 44-летний водитель и 28-летний пассажир легковушки ВАЗ. Последнего зажало в груде искореженного железа. Прибывшие на место происшествия спасатели, освободили пострадавшего и передали медикам. Все трое сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Также правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в воскресенье в Киевском районе города. Под колесами автомобиля оказалась женщина-пешеход. По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водители автомобилей Lexus и Renault остановились перед переходом, чтобы предоставить ей дорогу. В это время водитель третьей машины Mercedes-benz не успел затормозить и совершил наезд на автомобиль Lexus, который стоял впереди. Тот от удара двинулся на пешехода и автомобиль Renault. В результате ДТП травмы получила 34-летняя женщина-пешеход. Ее госпитализировали в больницу.

Всего за три выходных дня патрульные полицейские составили почти полторы тысячи постановлений за нарушение правил дорожного движения.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

За минулі вихідні патрульні поліцейські виїхали на 1 867 викликів на спец-лінію «102», виїхали на повідомлення про 30 ДТП, 9 з яких з потерпілими. Склали 53 адміністративні матеріали за керування ТЗ з ознаками алкогольного сп’яніння

Так, в воскресенье около часа ночи на проспекте Гагарина патрульные остановили автомобиль Шкода Октавия. У водителя полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Но пока они общались с ним, вдруг пассажир Шкоды сел за руль и уехал.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

В процесі розмови, коли поліцейський та водій знаходились на вулиці під приводом того, що потрібно взяти документи з автомобілю. Пасажир, який рухався також в цьому автомобілі, сів за кермо та поїхав. Патрульні поліцейські, чиї квадрати патрулювання знаходились в цих місцях, де проїжджав даний автомобіль намагалися зупинити дану автівку

Около получаса полицейские гонялись за автомобилем, но безуспешно. Между тем, водитель, который сначала был за рулем машины остался с патрульными. Освидетельствование на состояние опьянения он пройти отказался. За что копы составили на него административный материал.

В дальнейшем полицейскими будет устанавливаться лицо пассажира, который сел за руль автомобиля и не выполнил требование об остановке.