Тройное ДТП на Героев Труда: пострадал велосипедист

Сегодня в 08:30 на улице Героев Труда, 2 столкнулись автомобили Mercedes, Renault и велосипедист.
Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, травмы в результате ДТП получил водитель двухколесного транспорта.
В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: по предварительной информации, велосипедист, поворачивая налево, допустил столкновение с автомобилем Renault, двигавшимся в попутном направлении.
Пытаясь избежать наезда на велосипедиста, водитель Renault зацепил ехавший слева микроавтобусом Mercedes.
Пострадавшему в результате ДТП велосипедисту 35 лет, мужчина госпитализирован.
Информация зарегистрирована в Киевском ОП.