Тройное ДТП на Героев Труда: пострадал велосипедист

05 мая 2020 г. 10:10
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Сегодня в 08:30 на улице Героев Труда, 2 столкнулись автомобили Mercedes, Renault и велосипедист.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, травмы в результате ДТП получил водитель двухколесного транспорта.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: по предварительной информации, велосипедист, поворачивая налево, допустил столкновение с автомобилем Renault, двигавшимся в попутном направлении.

Пытаясь избежать наезда на велосипедиста, водитель Renault зацепил ехавший слева микроавтобусом Mercedes.

Пострадавшему в результате ДТП велосипедисту 35 лет, мужчина госпитализирован.

Информация зарегистрирована в Киевском ОП.

 

 

 

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