Тройное ДТП на окружной - есть пострадавшие

05 октября 2017 г. 11:55
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Накануне около 21-00 на окружной дороге на участке между Белгородским Шоссе и Салтовкой столкнулись автомобили ВАЗ 2108, Chevrolet Aveo и Toyota Land Cruiser Prado. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель "восьмерки", двигаясь от улицы Леся Сердюка в направлении Алексеевки, не справился с управлением и допустил столкновение с Chevrolet и Toyota. 

Травмы в результате ДТП получили водители Chevrolet и ВАЗа, они были госпитализированы. 

На месте работала следственно-оперативная группа. 

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