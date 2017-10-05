Тройное ДТП на окружной - есть пострадавшие

Накануне около 21-00 на окружной дороге на участке между Белгородским Шоссе и Салтовкой столкнулись автомобили ВАЗ 2108, Chevrolet Aveo и Toyota Land Cruiser Prado.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель "восьмерки", двигаясь от улицы Леся Сердюка в направлении Алексеевки, не справился с управлением и допустил столкновение с Chevrolet и Toyota.

Травмы в результате ДТП получили водители Chevrolet и ВАЗа, они были госпитализированы.

На месте работала следственно-оперативная группа.