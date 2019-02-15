Тройное ДТП на окружной – серьезно пострадал водитель Volkswagen

15 февраля 2019 г. 12:54
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Накануне около 18-30 на участке окружной дороги между Пятихатками и Алексеевкой столкнулись фура DAF, Volkswagen Passat и Porsche Cayenne.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 35-летний водитель Volkswagen был доставлен в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом позвоночника.

По предварительным данным, 52-летний водитель DAF допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который отбросило на Porsche (водителю 43 года).

Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

 

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