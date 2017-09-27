Тройное ДТП на площади Конституции

27 сентября 2017 г. 11:23
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Сегодня около 8 утра на площади конституции-28 столкнулись автомобили Great Wall, Chery и Kia.

По данным пресс-службы патрульной полиции, автомобиль Kia двигался по Сумской в направлении улицы Короленко на зеленый сигнал светофора, Great Wall иChery ехали по площади Конституции от Бурсацкого спуска в сторону улицы Мечникова. По словам водителей, все они ехали на зеленый свет. Столкновение произошло в районе пересечения улицы Мечникова с площадью Конституции - сначала столкнулсь автомобили Great Wall и Kia, после чего Great Wall отбросило на Chery. 

Пострадавших в ДТП нет. установить виновника столкновения на месте не удалось. Собранные по ДТП материалы переданы в отдел дознания УПП г. Харькова. 

 

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