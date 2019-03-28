Тройное ДТП на улице Мира – одна из машин перевернулась

Сегодня около 12-00 на пересечении улиц Мира и Северина Потоцкого столкнулись автомобили Volkswagen Caddy, ВАЗ 2110 и Газель.

Как сообщает корреспондент АТН с места аварии, по предварительной информации, ВАЗ столкнулся с Volkswagen, который от удара лег на бок. А уже в перевернутое авто врезалась Газель.

На месте работают патрульные. Госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, водитель ВАЗ при выезде на перекресток не выполнил требования знака 2.2 ("Проезд без остановки запрещен") и допустил с толкновение с автомобилем Volkswagen, двигавшимся по главной дороге. После этого произошло столкновение Volkswagen и ГАЗ 3302.

Пострадавших нет. На водителя ВАЗ составлен протокол о ст.124 КУоАП.