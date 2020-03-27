Тройное ДТП с участием полиции в центре Харькова: пятеро пострадавших (видео)

27 марта 2020 г. 23:00
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Сегодня около 20:45 на пересечении проспекта Науки с улицей Бакулина столкнулись автомобили Lexus IS 250, Mazda 6 и служебный автомобиль полиции Mitsubishi Outlander.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали медики – по предварительной информации, помощь потребовалась нескольким участникам ДТП.

По словам очевидцев, в разворачивавшийся полицейский Outlander врезался Lexus, который затем отбросило на припаркованную Mazda.

В пресс-службе УПП Харьковской области уточнили: по предварительной информации, служебный автомобиль полиции с включенными звуковыми и световыми спецсигналами осуществлял разворот, когда в него врезался Lexus, который отбросило на автомобиль Mazda.

Травмы в результате столкновения получили пять человек: пассажир и водитель Lexus, водитель Mazda и его спутник, а также пассажир Mitsubishi Outlander – инспектор патрульной полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

Видео момента аварии от очевидцев и с камер наблюдения были опубликованы позже в соцсетях.

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