В Песочине нетрезвый водитель протаранил стоявшие на светофоре авто

Сегодня в 06:47 в поселке Песочин на Полтавском шоссе произошло столкновение четырех авто: Деу Ланос, Nissan Tiida, Mercedes-Benz и Skoda Octavia.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. На месте работали медики и патрульные.

По предварительной информации, медпомощь потребовалась водителю Деу.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 33-летний водитель Деу был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Предварительно установлено, что водитель Nissan не остановился на красный сигнал светофора и на скорости врезался в Деу Ланос, который, в свою очередь, столкнулся со стоявшими впереди автомобилями.

По данным полиции, у 33-летнего водителя Nissan были замечены явные признаки алкогольного опьянения, мужчину отправили на прохождение освидетельствования.

Информация зарегистрирована в Люботинском ОП. Обстоятельства уточняются.