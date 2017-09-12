Тройное ДТП в районе Новых Домов. Пострадало пять человек. Среди них - дети

В этом микроавтобусе детская хоккейная команда вместе с тренером ехали в школу. Mercedes подъезжал к перекрестку, как вдруг ему навстречу выскочила легковушка, говорят очевидцы. Среди свидетелей ДТП оказался и механик Руслан. Говорит, он сразу же вызвал скорую и бросился помогать пострадавшим.

Руслан, очевидец

Видел ДТП в 9 утра. Куча маленьких детей, видимо какая-то хоккейная команда. Чем мог, я им помог. Они у меня сидели на СТО. Я их обмывал водой, вызвал скорую.

Как сообщает старший инспектор розыска и дознания управления превентивной деятельности Олег Вихляев, водитель Hyundai ударил впереди едущий Daewoo Lanos, после чего его выкинуло на встречную полосу, где он, собственно, и столкнулся с микроавтобусом лоб в лоб.

Олег Вихляев, ст. инспектор розыска и дознания УПД ГУ НП в Хар. обл.

От проспекта Маршала Григоренко в направлении проспекта Льва Ландау двигался автомобиль Хюндай. Который в районе дома номер семь, по улице Танкопия, совершил столкновение с автомобилем Део, который двигался в попутном направлении. В результате удара автомобиль Хюндай выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Мерседес Вито, который двигался во встречном направлении.

В результате пострадало пять человек, добавляет Олег Вихляев. Среди пострадавших оказались четверо детей и их тренер. Они доставлены в больницу скорой и неотложной помощи. Состояние детей, говорят медики, удовлетворительное, они отделались ушибами и испугом, а вот у тренера сломана рука. Эксперты устанавливают все детали и причины проишествия.