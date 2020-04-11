Труп на Амосова: мужчине стало плохо на улице

Информация об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на улице Амосова поступила в полицию сегодня, 11 апреля, в 11:44. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Предварительно установлено, что 31-летний мужчина двигался на велосипеде по тротуару. Объезжая пешехода, ему вдруг стало плохо и он упал. Медики, которые также прибыли на место, констатировали смерть. Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу.