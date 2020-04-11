Труп на Амосова: мужчине стало плохо на улице

11 апреля 2020 г. 17:02
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Информация об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на улице Амосова поступила в полицию сегодня, 11 апреля, в 11:44. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Предварительно установлено, что 31-летний мужчина двигался на велосипеде по тротуару. Объезжая пешехода, ему вдруг стало плохо и он упал. Медики, которые также прибыли на место, констатировали смерть. Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
 
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

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