Труп на улице: полиция устанавливает личность умершего

Полиция Харькова устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины возле станции метро "Индустриальная" сегодня, 24 февраля. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела умершего поступило в 7:25.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили тело неизвестного, которое находилось на остановке общественного транспорта у выхода из метро. Его личность и причины смерти устанавливаются.

Эксперты не обнаружили на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодеса ​​Украины с пометкой "естественная смерть".