Труп в коллекторной трубе: полиция ищет свидетелей жестокого убийства

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой предоставить видео с регистраторов для раскрытия жестокого убийства женщины в Новобаварском районе. Тело гражданки с телесными повреждениями было найдено 1 марта в коллекторной трубе у реки Уды вблизи улицы Станционной.

ГУ Нацполиции в Харьковской области просит водителей, чьи автотранспортные средства оснащены видеорегистратором, и какие из 9:00 29 февраля по 10:00 1 марта проезжали вблизи места совершения преступления (въезд Станционный, улицы: Станционная, Дачная, Красная Аллея, Михайловская, проспект Любови Малой, Удянский гидропарк, Птичий рынок) предоставить видеозапись поездки в полицию. Также просят граждан, которые в указанное время находились по данным адресам и могли стать свидетелями тяжкого преступления, предоставить информацию по этому поводу в органы полиции. Контактные телефоны: 067 9191102 (Новик Сергей Иванович), 067 5777449 ​​(Драбинко Вадим Владимирович), 097 8980207 (Данильчик Ярослав Игоревич).