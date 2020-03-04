Труп в коллекторной трубе: полиция ищет свидетелей жестокого убийства

04 марта 2020 г. 10:55
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Правоохранители обращаются к водителям с просьбой предоставить видео с регистраторов для раскрытия жестокого убийства женщины в Новобаварском районе. Тело гражданки с телесными повреждениями было найдено 1 марта в коллекторной трубе у реки Уды вблизи улицы Станционной.
 
ГУ Нацполиции в Харьковской области просит водителей, чьи автотранспортные средства оснащены видеорегистратором, и какие из 9:00 29 февраля по 10:00 1 марта проезжали вблизи места совершения преступления (въезд Станционный, улицы: Станционная, Дачная, Красная Аллея, Михайловская, проспект Любови Малой, Удянский гидропарк, Птичий рынок) предоставить видеозапись поездки в полицию.
 
Также просят граждан, которые в указанное время находились по данным адресам и могли стать свидетелями тяжкого преступления, предоставить информацию по этому поводу в органы полиции.
 
Контактные телефоны: 067 9191102 (Новик Сергей Иванович), 067 5777449 ​​(Драбинко Вадим Владимирович), 097 8980207 (Данильчик Ярослав Игоревич).

 

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