Труп в коллекторной трубе: полиция просит помощи в установлении личности погибшей

Полиция устанавливает личность женщины, труп которой был обнаружен в коллекторной трубе у реки Уды вблизи улицы Станционной в Новобаварском районе.

Приметы женщины: на вид 20-35 лет, худощавого телосложения, рост примерно 155-165 см, волосы русые, прическа короткая, глаза серо-зеленые, длина стопы 21-22 см (размер обуви 36). На шее погибшей был металлический крестик с надписью «Спаси и сохрани». При осмотре места происшествия неподалеку от тела найден свитер серого цвета.