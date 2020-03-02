Труп в коллекторной трубе: полиция просит помощи в установлении личности погибшей

02 марта 2020 г. 16:00
283 просмотра
Полиция устанавливает личность женщины, труп которой был обнаружен в коллекторной трубе у реки Уды вблизи улицы Станционной в Новобаварском районе.
 
Приметы женщины: на вид 20-35 лет, худощавого телосложения, рост примерно 155-165 см, волосы русые, прическа короткая, глаза серо-зеленые, длина стопы 21-22 см (размер обуви 36). На шее погибшей был металлический крестик с надписью «Спаси и сохрани». При осмотре места происшествия неподалеку от тела найден свитер серого цвета.
 
Если вам известна какая-либо информация о личности умершей, просим сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам: 370-21-25, 102 или другим удобным для вас способом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.