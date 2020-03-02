Труп в коллекторной трубе: страшная находка во время прогулки

Тело женщины в коллекторной трубе у реки Уды обнаружила во время прогулки местная жительница. Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции 1 марта около 13:10.

На место выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и районной полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория. В ходе осмотра места происшествия установлено, что погибшей около 20-35 лет.

Тело женщины направлено в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. По данному факту следственным открыто уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.