Труп в мешке: в Основянском районе нашли тело мужчины

В Харькове в одной из квартир обнаружили труп, завернутый в мешок. Как сообщили правоохранители, тело владельца квартиры в доме в Основянском районе города обнаружили вчера, 16 февраля. Тело мужчины 1967 года рождения было завернуто в мешок и обмотано скотчем. В то же время, видимых повреждений на теле покойного не обнаружили.

При этом, по информации правоохранителей, труп пролежал в квартире длительное время. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Из квартиры, по предварительной информации, ничего не пропало.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).