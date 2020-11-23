Труп возле Госпрома: полиция сообщила подробности

23 ноября 2020 г. 14:53
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Сообщение о том, что во дворе Госпрома обнаружен труп женщины, поступило в Шевченковский отдел полиции сегодня в 11:15.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей. Выяснилось, что 52-летняя погибшая выпала из окна на 6-м этаже.

По факту смерти женщины следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство». Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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