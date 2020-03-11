Труп возле многоэтажки: полиция устанавливает личность умершего

11 марта 2020 г. 13:12
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Сегодня, 11 марта, около 10:00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от жительницы района о том, что у дома 128 по проспекту Тракторостроителей на земле лежит человек без признаков жизни.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, выехав на место, следственно-оперативная группа обнаружила тело гражданина на вид 30-35 лет без видимых телесных повреждений. Предварительно, он был без определенного места жительства.
 
Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Лицо умершего и причины его смерти устанавливаются.

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