Труп возле многоэтажки: полиция устанавливает личность умершего

Сегодня, 11 марта, около 10:00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от жительницы района о том, что у дома 128 по проспекту Тракторостроителей на земле лежит человек без признаков жизни.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, выехав на место, следственно-оперативная группа обнаружила тело гражданина на вид 30-35 лет без видимых телесных повреждений. Предварительно, он был без определенного места жительства.