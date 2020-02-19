Турцию накрыла череда землетрясений

Землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло сегодня, 19 февраля, в турецкой провинции Маниса. Ему предшествовало землетрясение магнитудой 5,2, которое произошло за несколько часов до этого.

В управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции заявили, что подземные толчки были зафиксированы в 00:23 по местному времени в Киркагаче. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Это второе землетрясение, которое зафиксировали за сутки в этой части Турции. Во вторник, 18 февраля, в 19:09 в Манисе зафиксировали толчки магнитудой 5,2.