Турцию накрыла череда землетрясений

19 февраля 2020 г. 11:37
Источник: UNN
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Землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло сегодня, 19 февраля, в турецкой провинции Маниса. Ему предшествовало землетрясение магнитудой 5,2, которое произошло за несколько часов до этого. 

В управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции заявили, что подземные толчки были зафиксированы в 00:23 по местному времени в Киркагаче. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Это второе землетрясение, которое зафиксировали за сутки в этой части Турции. Во вторник, 18 февраля, в 19:09 в Манисе зафиксировали толчки магнитудой 5,2.

 

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