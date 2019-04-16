Туристы из Харьковской области стали очевидцами пожара в Соборе Парижской Богоматери

Группа туристов из Харьковской области 15 апреля стали очевидцами пожара в Соборе Нотр-Дам в Париже.

Об этом они сообщили в соцсетях и поделились фото и видео.

Как рассказали очевидцы, группа туристов из Чугуева была на экскурсии в Соборе Парижской Богоматери буквально за полчаса до начала пожара.

«В Париже горит знаменитый Собор Парижской Богоматери. Казалось бы, не тема для чугуевской группы, но именно сегодня, за полчаса до пожара, жители Чугуева, подписчики нашей группы, были на экскурсии в Соборе, а после стали очевидцами пожара. Эксклюзивные фото и видео наших земляков – вашему вниманию», - сказано в сообщении.