Тушение масштабного пожара в Нововодолажском районе. Работы продолжаются

В Нововодолажском районе продолжается тушение очагов тления деревьев и лесной подстилки. Пожар в хвойном лесу, по предварительной версии, возник из-за неосторожного обращения с огнем. Также ситуацию значительно ухудшил ветер, который в последние дни усилился

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Продолжаются работы по ликвидации отдельных участков тления тех горючих материалов, которые там остались – это поваленные деревья и продолжается тушение. В том числе, уже в световое время суток 5-го сентября также было осуществлено 13-ть вылетов и сбросов воды нашего вертолета

Сообщение о пожаре неподалеку от села Охотно Нововодолажского района поступило в службу спасения вчера в 12 часов. Приехав на место происшествия, чрезвычайники увидели, что горит хвойная подстилка и есть возможность распространения огня на верхние ярусы деревьев, рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

К месту вызова были направлены наши подразделения в количестве 20-ти единиц на спецтехнике. Также к месту пожара прибыл личный состав – 91 человек. В том числе была задействована техника для тушения - это имеется в виду специальная техника – автоцистерны лесного хозяйства и личный состав данной организации

В 19 часов 10 минут пожар был локализован. Ее общая площадь составила 40 Га. По данным синоптиков с 5-го по 7-е сентября сохранится повышенный уровень пожарной опасности

