Тягач задавил женщину-пешехода на Плехановской. Подробности с места ДТП

Перекресток Молочной и Плехановской. Страшное ДТП произошло здесь примерно в половине 10 утра. Тягач наехал на женщину пешехода рядом с пешеходным переходом и буквально раздавил ее колесами. Травмы были несовместимы с жизнью, 64-летняя пенсионерка погибла мгновенно. Харьковчанка Анна живет в доме рядом и пришла на место, чтобы передать полицейским видео с камер, установленных на здании.

Анна, свидетель ДТП:

Он не мог её видеть, она выбежала под колеса. Я пришла, сказала, что я тут живу. У меня есть видео, поделилась видео, написала заявление, что добровольно дала видео и все.

Позже в социальных сетях появились кадры с видеорегистратора автомобиля, который оказался на перекрестке в момент аварии. На видео можно увидеть, что женщина движется прямо перед грузовиком с прицепом, когда для пешеходов горит "красный" на светофоре. Однако все обстоятельства аварии будут устанавливать в ходе следствия, отмечают правоохранители. Полицейские подробно изучат видео с места происшествия, будут назначены соответствующие экспертизы. Чтобы понять, на какой сигнал ехал водитель и куда направлялась женщина: пыталась перейти дорогу на "красный", или же попасть в трамвай, который стал напротив остановки рядом с грузовиком "Iveco".

Александр Шоста, ст. следователь отд. расследования предступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хар. обл.:

Є тіло, є сліди бурого кольору на причепі, в районі межі причепа і кабіни автомобіля. Як воно сталося, на який сигнал йшла жінка, на який сигнал їхав траснпортний засіб - це буде встановлено в ході слідства.

В социальных сетях появилась информация, что водитель скрылся с места ДТП, однако в полиции говорят - мужчина остановился рядом, вел себя спокойно и никуда не убегал.

Александр Шоста, ст. следователь отд. расследования предступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хар. обл.:

Водій спокійно поводився. Він каже, що він не бачив цієї жінки. На механізм пригоди він не вказує. Він присутній при огляді, після цього, ми завершимо огляд і відвеземо його на медичне обстеження для того, щоб перевірити на стан сп'яніння. Так, ознак сп'яніння не виявлено, але ми зобов'язані це зробити.

Информация об аварии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.