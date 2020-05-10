У берегов Африки пираты напали на судно и похитили двух членов экипажа: среди них - украинец

В Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских Островов. Неизвестные похитили двух членов экипажа, предположительно украинца и россиянина. Об этом сообщает портал Dryad Global.

"В двух морских милях от порта Малабо пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG. Пираты взошли на корабль с помощью лестницы и похитили двоих человек", - говорится в сообщении.

Остальные члены команды на данный момент находятся в безопасности.

Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо.

Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль RIO MITONG в этой же акватории был совершен штурм научно-исследовательского судна MV DJIBLOHO. По неподтвержденной информации, с этого судна были похищены двое россиян.

Ранее пираты напали на судно Tommi Ritscher у берегов Бенина и похитили среди остальных и украинца.