У берегов Чили произошло мощное землетрясение

1 декабря на побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 баллов.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 160 километрах к западу от чилийской столицы Сантьяго, а очаг толчков - на глубине в 33 километра.

Повторные толчки произошли через несколько часов и имели мощность 4,8.

Они находились в 48 километрах от города Навидад, на глубине в 20 километров.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Также известно, что вчера утром, 1 декабря, на американском полуострове Аляска был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,6 в 60 км к северо-западу от Анкориджа.