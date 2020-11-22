У берегов Чили произошло сильное землетрясение

В Тихом океане в 99 километрах к северо-западу от чилийского города Конститусьон произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США в воскресенье, 22 ноября.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 00:54 ночи по Гринвичу (02:54 по Киеву – ред.).

Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, располагался в точке с координатами 34,6194 градуса южной широты и 73,0759 градуса западной долготы, очаг залегал на глубине почти 20 километров.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Напомним, 30 октября землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море.

Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир. Толчки ощущались также в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Тогда погибли более 100 человек и не менее 900 пострадали.