У берегов Чили произошло сильное землетрясение

22 ноября 2020 г. 11:00
Источник: Корреспондент.net
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В Тихом океане в 99 километрах к северо-западу от чилийского города Конститусьон произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США в воскресенье, 22 ноября.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 00:54 ночи по Гринвичу (02:54 по Киеву – ред.).

Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, располагался в точке с координатами 34,6194 градуса южной широты и 73,0759 градуса западной долготы, очаг залегал на глубине почти 20 километров.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Напомним, 30 октября  землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в Турции. Его эпицентр  находился в Эгейском море.

Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир. Толчки ощущались также в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Тогда погибли более 100 человек и не менее 900 пострадали.

 

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