У берегов Греции произошло сильное землетрясение

19 января 2020 г. 11:11
Источник: Корреспондент.net
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Сейсмологи говорят о землетрясении магнитудой 5,0. Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 2:52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 6 километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Ранее, 11 января, землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров и находился в Мраморном море недалеко от побережья района Силиври провинции Стамбул.

Землетрясение магнитудой 4,8 балла ощущалось по всему городу. Качались люстры, вещи падали с полок, а люди выбегали из зданий в панике.

 

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